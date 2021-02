Il Giornale: la vera Juventus avrebbe rimontato sul Napoli decimato dalle assenze (Di lunedì 15 febbraio 2021) È un dato di fatto che il Napoli ha battuto la Juve grazie ad un rigore, per altro sacrosanto, concesso dal Var e messo a segno da Insigne, scrive il Giornale, ma è anche vero che la vera Juventus avrebbe comunque avuto tutto il tempo per ribaltare la situazione contro un Napoli decimato dalle assenze Non sono quindi plausibili le recriminazioni post gara. Il quotidiano definisce infatti le parole di Pirlo sul rigore «se un episodio del genere fosse successo a noi, ci sarebbero stati molti più casini e molte più polemiche. Andiamo comunque avanti, siamo contenti della prestazione». Come ” lo sbaglio più grande” della Juve L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) È un dato di fatto che ilha battuto la Juve grazie ad un rigore, per altro sacrosanto, concesso dal Var e messo a segno da Insigne, scrive il, ma è anche vero che lacomunque avuto tutto il tempo per ribaltare la situazione contro unNon sono quindi plausibili le recriminazioni post gara. Il quotidiano definisce infatti le parole di Pirlo sul rigore «se un episodio del genere fosse successo a noi, ci sarebbero stati molti più casini e molte più polemiche. Andiamo comunque avanti, siamo contenti della prestazione». Come ” lo sbaglio più grande” della Juve L'articolo ilsta.

