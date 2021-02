Il giocatore di Phoenix1 King si lamenta che ancora non ha ricevuto i premi vittoria

Leggi su esports247

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Prima del cambio di nome e logo nel 2018 Sentinels era conosciuta come. Un gruppo di ragazzi che nulla hanno a che vedere con Sentinels ha deciso di far rivivere questo famoso nome degli esports a partire da agosto creando una organizzazione attiva in Valorant. Ma oraè accusata da uno dei suoi giocatori simbolo, Aiden, di essere in ritardo con i pagamenti., così come l’intero roster ha deciso di lasciare l’organizzazione il 29 di gennaio poichè ingaggiati da una altra franchigia. All’inizio nessuno dei giocatori o allenatori ha rivelato il perchè di questa divisione anzi tempo. Oggiha però deciso di uscire allo scoperto attraverso un post su Twitter. Nel periodo dal 9 al 30 gennaio la squadra ha preso parte a due tornei, la Super League Arena e il Pittsburgh Knights ...