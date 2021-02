Il Duca di Hastings Regé-Jean Page è fidanzato L’indiscrezione

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il beldidi Bridgerton (René-) nella vita reale èe convive anche. Ma chi sarà la fortunata? L’attore rivelazione della serie tv Bridgerton, René-, è: Ildi, quindi, anche nella vita ha la sua bella duchessa da abbracciare. E sarebbe stata proprio la foto di un abbraccio a far uscire allo scoperto la sua relazione con Emily Brown, copywriter e giocatrice di football femminile. La coppia è stata infatti paparazzata a Londra Nord, a pochi passi da quella che sarebbe la loro casa, acquistata nel 2020, durante le riprese della nota serie tv Netflix che lo ha reso desiderabile in ogni parte del mondo. E’ bastata, quindi, una foto per rovinare i sogni ...

