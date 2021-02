Il dottore dei vip dà al marito stilista una dose di vaccino Moderna: aperta indagine (Di lunedì 15 febbraio 2021) È il dottore delle celebrità newyorkesi e ora si trova sotto attacco mediatico. Il motivo? Ha dato una dose di vaccino Moderna a suo marito. Jake Deutsch, 47, fondatore della Cure Urgent Care clinics a New York City e Brian Atwood, un designer di scarpe conosciuto in tutto il mondo e molto amato da Lady Gaga, hanno postato tutto sui social e non c’è voluto molto prima che il NY Post riprendesse la cosa. “Ho avuto la seconda dose di vaccino Moderna! Sono fortunato che alla fine della giornata erano rimaste delle dosi”, giubilava Atwood su Instagram qualche giorno fa. Il designer, 53 anni, non rientra nelle categorie che in questo momento vengono vaccinate negli Usa. E anzi, proprio lo stesso giorno del post di Atwood, la clinica di Deutsch affermava sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) È ildelle celebrità newyorkesi e ora si trova sotto attacco mediatico. Il motivo? Ha dato unadia suo. Jake Deutsch, 47, fondatore della Cure Urgent Care clinics a New York City e Brian Atwood, un designer di scarpe conosciuto in tutto il mondo e molto amato da Lady Gaga, hanno postato tutto sui social e non c’è voluto molto prima che il NY Post riprendesse la cosa. “Ho avuto la secondadi! Sono fortunato che alla fine della giornata erano rimaste delle dosi”, giubilava Atwood su Instagram qualche giorno fa. Il designer, 53 anni, non rientra nelle categorie che in questo momento vengono vaccinate negli Usa. E anzi, proprio lo stesso giorno del post di Atwood, la clinica di Deutsch affermava sul ...

savvucciu : @andiamoviaora Buongiorno, questo dottore sarà un bravo medico,ma è un po'pirla se va in TV. è come andare in un co… - renzo_bella : Domani Salvini andrà in piazza con la felpa da Dottore Spero che Draghi lasci parlare la scienza e nn si curi dei c… - MarcoMartinoli1 : @Mzilla03 Ma lui è anche dottore in uno dei più grandi centri di ricerca in America, non lo sapevate? - BellocchiMaria : @mariakatiadoria @RaiNews Solita retorica quella del dottore che, così facendo, perde credibilità. Ogni analisi è f… - VenturieriElena : @MadamaButterfl8 Questa donna ha dei problemi seri!!.. Io un bravo dottore glielo consiglierei, ma molto molto brav… -