Il decisionismo last minute sugli impianti sciistici fa danni tanto quanto la pandemia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso: gli, che dovevano riaprire oggi, resteranno chiusi per almeno altre tre settimane. Se ne riparlerà quindi a marzo, ma la sensazione sempre più diffusa e che si ha paura a esternare è che questo sarà il primo inverno italiano senza sci. Le varianti più infettive del virus hanno cominciato a circolare in modo più deciso in Italia, i dati sui contagi stanno riprendendo a salire e la parola lockdown è tornata a riecheggiare nei salotti televisivi e ai microfoni della stampa. “Allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive vigenti, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale”. Così scriveva il Comitato tecnico scientifico nella sua relazione della scorsa settimana, di fatto smorzando l’entusiasmo di molti – ...