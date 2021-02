Il Coronavirus frena la procreazione assistita, una coppia su 3 costretta a rimandare: "Fermi in un limbo doloroso" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella provincia di Bari ci sono solo due cliniche che si occupano di Pma di secondo livello: entrambe hanno riscontrato una riduzione delle prestazioni. Ma ci sono anche altri problemi di natura organizzativa Leggi su repubblica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella provincia di Bari ci sono solo due cliniche che si occupano di Pma di secondo livello: entrambe hanno riscontrato una riduzione delle prestazioni. Ma ci sono anche altri problemi di natura organizzativa

