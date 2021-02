Il Commissario Ricciardi quarta puntata: trama e anticipazioni 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) IL Commissario Ricciardi quarta puntata. Lunedì 15 febbraio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Commissario Ricciardi quarta puntata – episodio 4 Il giorno dei morti. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scopre che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La ricerca della verità mette Ricciardi ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) IL. Lunedì 15torna su Rai 1 la fiction con protagonista Lino Guanciale. Di seguitodella nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il– episodio 4 Il giorno dei morti. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma prestoscopre che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La ricerca della verità mette...

