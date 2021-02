Il Commissario Ricciardi | Il Giorno dei Morti | la quarta puntata | stasera 15 febbraio su Rai 1

Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - dallaAallaZip : #ilcommissarioricciardi scopri la trama dell’episodio Il giorno dei morti, in onda stasera lunedì #15febbraio su… - tiziana_oggiano : RT @AlbertoFuschi: Stasera quarto appuntamento con #IlCommissarioRicciardi Lino Guanciale legge “Il giorno dei morti “ #Rai1 - Profilo3Marco : RT @RaiNews: Dietro le quinte della serie tv di successo tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Domani in prima serata su Rai 1 il qua… - Italia_Notizie : Il commissario Ricciardi, parla Serena Iansiti che è Livia Lucani: “Con Lino Guanciale ‘il battesimo è stato di fuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Stasera 15 febbraio su Rai 1 alle 21.25 la serie di grande successo Ilsupera la boa della metà con la quarta puntata , intitolata Il Giorno dei mort i e tratta dal romanzo omonimo di Maurizio De Giovanni , pubblicato nel 2010. Come i lettori sanno, ...'Il trio (Governatore,ad Acta e dg Asrem, ndr) arriva dopo un anno alla soluzione che ...ha auspicato per tutta Italia, che l'unica soluzione per arginare la diffusione del virus ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 FEB - "Il documento di Giustini mette alla luce tutta l'incapacità e l'improvvisazione con la quale fino ad oggi è stata gestita l'emergenza sanitaria" e "smaschera le bugie ch ...Stasera in tv, oggi lunedì 15 febbraio 2021 , su Rai1 alle ore 21,25 va in onda la quarta puntata della fiction " Il Commissario ...