“Il Commissario Ricciardi”, anticipazioni puntata del 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si intitola “Il giorno dei morti”, il quarto episodio della fiction “Il Commissario Ricciardi”, tratta dai romanzi della serie omonima di Maurizio de Giovanni, in onda stasera, lunedì 15 febbraio alle 21.25 su Rai1. È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. “Il Commissario Ricciardi” stasera 15 febbraio un nuovo episodio della fiction di RaiUno Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si intitola “Il giorno dei morti”, il quarto episodio della fiction “Il”, tratta dai romanzi della serie omonima di Maurizio de Giovanni, in onda stasera, lunedì 15alle 21.25 su Rai1. È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. “Il” stasera 15un nuovo episodio della fiction di RaiUno Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma prestoscoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metteràseriamente in pericolo di vita ...

Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - roxyemme : @LinoGuanciale Ubicataaa???? Il dove non lo so, ma sicuramente so il quando (20.40 rai 1) e il come (incollata dava… - PINAIODICE2 : @RaiUno @LinoGuanciale Ma il commissario Ricciardi cosa gli è successo qualcosa di eccezionale unico, perché parla… - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | #AntonioMilo: «#IlCommissarioRicciardi? Raccontiamo una Napoli inedita». Dai libri di #MaurizioDeGiovanni all… - rockpolitics : Per quanto mi riguarda esiste un solo Ricciardi. Il Commissario Ricciardi. Stasera su Raiuno -