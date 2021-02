Il commissario Ricciardi | anticipazioni 22 febbraio | chi sceglierà tra Enrica e Livia?

RaiUno : 'Sarebbe possibile avere qualche informazione in più sul Commissario Ricciardi?' #IlCommissarioRicciardi INIZIA ORA… - Raiofficialnews : È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole di nebbia. 'Il giorno dei morti', un nuovo epis… - Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - Artemisiagige : Ma il Commissario Ricciardi è così magggico che gli si rizza il pipino anche in preda alle febbri??? #IlCommissarioRicciardi - ChiaraTag93 : RT @Raiofficialnews: È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole di nebbia. 'Il giorno dei morti', un nuovo episodi… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario Ricciardi

Tratta dai romanzi di culto di Maurizio De Giovanni , Il, serie in sei episodi televisivi di 100 minuti l'uno diretti da Alessandro D'Alatri , ha ottenuto un grande successo anche presso il pubblico televisivo di Rai 1 , che non ha ...Ilpuntata 15 febbraio 2021: diretta e commento live Cosimo ha ucciso Tetté ne Il? Difficile capirlo però l'uomo a sua discolpa sottolinea che il ragazzino gli ...Le anticipazioni della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi in onda alle 21.25, lunedì 22 febbraio 2021. Il nome della quinta puntata è “Vipera”, tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni, “Vip ...22:29:03 SAN PRISCO. Giovanissimo attore di San Prisco questa sera protagonista della puntata de 'Il Commissario Ricciardi', serie televisiva in onda su Rai Uno. Si tratta di Michele Di Costanzo di di ...