Il Cies “salva” il Benevento | un algoritmo svela la classifica finale di serie A

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilancora inA. E’ la previsione delche ha stilato la possibiledi fine anno. L’osservatorio calcistico ha utilizzato unper realizzare la propria personale graduatoria del campionato dopo la 38^ giornata. Il modello utilizzato tiene conto dei tiri in porta e in area tentati o subiti, del possesso palla, dei passaggi effettuati e di quelli effettuati degli avversari dalla trequarti. Stando all’analisi elaborata, ildovrebbe chiudere la stagione in 14^ posizione con 43 punti all’attivo, che vorrebbe dire salvezza per i ragazzi di Filippo Inzaghi. L’Inter sarebbe invece campione d’Italia e insieme ai nerazzurri accederebbero alla prossima Champions League Milan, Juventus e Napoli. ...