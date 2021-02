Il Borussia Dortmund cambia allenatore | ora è ufficiale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Marco Rose, attualedelMonchengladbach, a fine stagione passerà ai tedeschi del. È stata esercitata la clausola. Giunge oggi la notizia che però sarà valida a partire dalla prossima stagione. Nuova avventura professionale per Marco Rose, oggi alla guida delMonchengladbach, poiché si accingerà ad allenare il, come fatto sapere dall’attuale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Nella stessa giornata giocheranno Siviglia eal Sanchez Pizjuan, casa degli andalusi. Tutte le partite sono visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet ...(GERMANIA) - Colpo di scena in Bundesliga: Marco Rose sarà il nuovo allenatore dela partire dalla prossima stagione. A dare l'ufficialità della notizia è stato lo stessoMoenchegladbach, club che il tedesco allena dal 2019 e con il quale ha deciso di ...DORTMUND - Sarà Marco Rose, a partire dalla prossima stagione, il prossimo allenatore del Borussia Dortmund. Il 44enne tecnico tedesco è attualmente alla guida del Moenchengladbach (avversario ...Donny Van de Beek si sta rivelando un flop al Manchester United e in Inghilterra lo danno già per partente nella prossima sessione estiva.