“Il bacio!”. Diletta Leotta e Can Yaman… beccati! Il loro San Valentino ‘finisce’ così (Di lunedì 15 febbraio 2021) La foto perfetta al tramonto, neanche ci fosse un fotografo bravissimo con loro in quel momento (chi può dire il contrario?). Parliamo della love story che sta facendo impazzire mezzo mondo: quella tra Diletta Leotta – Can Yaman. Qualche giorno fa la bellissima presentatrice ha confermato i gossip dell’ultimo periodo con una foto insieme all’attore turco. Una foto che ritrae i due, in tenuta da perfetti cavallerizzi, mentre coccolano un cavallo bianco; una relazione tra i due che secondo i ben informati sarebbe cominciata non prima del mese di gennaio. Sabato sera, un altro indizio social; questa volta è l’attore turco Can Yaman a far scatenare i fan e i curiosi, pubblicando una stories su Instagram inquadrando la televisione dove compare Diletta Leotta (inviata per la partita tra Spezia e Milan). ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La foto perfetta al tramonto, neanche ci fosse un fotografo bravissimo conin quel momento (chi può dire il contrario?). Parliamo della love story che sta facendo impazzire mezzo mondo: quella tra– Can Yaman. Qualche giorno fa la bellissima presentatrice ha confermato i gossip dell’ultimo periodo con una foto insieme all’attore turco. Una foto che ritrae i due, in tenuta da perfetti cavallerizzi, mentre coccolano un cavallo bianco; una relazione tra i due che secondo i ben informati sarebbe cominciata non prima del mese di gennaio. Sabato sera, un altro indizio social; questa volta è l’attore turco Can Yaman a far scatenare i fan e i curiosi, pubblicando una stories su Instagram inquadrando la televisione dove compare(inviata per la partita tra Spezia e Milan). ...

fanpage : Diletta Leotta e Can Yaman, la foto che toglie ogni dubbio nel giorno di #SanValentino - bulgaria_can : RT @occhio_notizie: San Valentino, Can Yaman e Diletta Leotta vicini al bacio social - froshani6 : RT @fanpage: Diletta Leotta e Can Yaman, la foto che toglie ogni dubbio nel giorno di #SanValentino - yamesor_a : RT @ilmessaggeroit: Diletta Leotta e Can Yaman, il bacio più romantico dei social nel giorno di San Valentino - 2Myfly : RT @ilmessaggeroit: Diletta Leotta e Can Yaman, il bacio più romantico dei social nel giorno di San Valentino -