Il 2021 è l'anno della frutta, bisogna mangiarne 5 porzioni al giorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Il 2021 è l'anno internazionale della frutta. Lo celebra la Fao, nell'ambito del decennio dedicato dalle Nazioni Unite alla nutrizione (arco temporale 2016-2025) e in quello della valorizzazione dell'agricoltura, iniziato nel 2019 che si allunga per tutto il 2028. L'Aifv 2021, acronimo dell'anno internazionale, rappresenta pertanto per la Fao “un opportunità unica per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della frutta e della verdura per l'alimentazione umana”, la sua sicurezza e la sua salute. Anche al fine di progettare un futuro all'insegna della sostenibilità e della corretta gestione delle risorse, in una funzione che punta alla riduzione degli sprechi ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Ilè l'internazionale. Lo celebra la Fao, nell'ambito del decennio dedicato dalle Nazioni Unite alla nutrizione (arco temporale 2016-2025) e in quellovalorizzazione dell'agricoltura, iniziato nel 2019 che si allunga per tutto il 2028. L'Aifv, acronimo dell'internazionale, rappresenta pertanto per la Fao “un opportunità unica per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanzaverdura per l'alimentazione umana”, la sua sicurezza e la sua salute. Anche al fine di progettare un futuro all'insegnasostenibilità ecorretta gestione delle risorse, in una funzione che punta alla riduzione degli sprechi ...

