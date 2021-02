Iconize rimpiange Zorzi? Foto con bacio a San Valentino

Leggi su solodonna

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel giorno di San, Marco Ferrero, alias, ha (ri)pubblicato la, sul suo profilo di Instagram, di uncon il suo ex fidanzato, il gieffino Tommaso. Subito lo scatto è stato ripreso da diversi social, per essere poi, dopo poco tempo, rimosso dal giovane. Non si capisce quale obiettivovolesse ottenere con la pubblicazione dello scatto ,con il suo ex fidanzato, visto che Articolo completo: dal blog SoloDonna