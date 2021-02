Iacopo Melio (di nuovo) contro Salvini: “L’unico ministero della Disabilità buono è quello che non esiste” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’unico ministero per la Disabilità che funziona è quello che non esiste. Perché la vera inclusione si fa senza etichette e ghettizzazioni compassionevoli, ma per tutti da parte di tutti”, ha scritto Iacopo Melio su Facebook due giorni dopo aver inviato una lettera a Repubblica in cui spiega perché è discriminatorio dedicare un ministero alla tutela dei disabili. “Basterebbe che tutti i ministri tenessero di conto della Disabilità quando, nel proprio settore, vengono realizzate nuove manovre”, si legge nelle righe inviate Maurizio Molinari. Iacopo Melio -lo ricordiamo- è consigliere regionale eletto con il Partito democratico e fondatore della onlus ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “per lache funziona èche non. Perché la vera inclusione si fa senza etichette e ghettizzazioni compassionevoli, ma per tutti da parte di tutti”, ha scrittosu Facebook due giorni dopo aver inviato una lettera a Repubblica in cui spiega perché è discriminatorio dedicare unalla tutela dei disabili. “Basterebbe che tutti i ministri tenessero di contoquando, nel proprio settore, vengono realizzate nuove manovre”, si legge nelle righe inviate Maurizio Molinari.-lo ricordiamo- è consigliere regionale eletto con il Partito democratico e fondatoreonlus ...

