I vaccini contro il coronavirus a confronto: cosa si sa (e cosa no) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (foto: Hakan Nural/Unsplash)Al momento nell'Unione europea, e in particolare in Italia, abbiamo un totale di tre formulazioni vaccinali contro il coronavirus Sars-Cov-2 che sono state approvate per la somministrazione di massa. Il primo arrivato, in ordine cronologico, è Comirnaty (mRna BNT162b2), la soluzione sviluppata da Pfizer e Biontech che ha ricevuto il via libera il 21 dicembre 2020 da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il giorno dopo dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), segnando di fatto il via della campagna vaccinale nel nostro paese. Pochi giorni più tardi, il 7 gennaio di quest'anno, è stata la volta di mRna 1273: il vaccino prodotto da Moderna ha ottenuto l'ok definitivo anche da parte di Aifa, fornendo una prima alternativa al breve monopolio Pfizer. E infine il 29 gennaio è arrivato come ulteriore opzione ChAdOx1 ...

