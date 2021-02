I risultati di Serie B | 23ª giornata | pareggio nel derby Cosenza-Reggina | la classifica

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tantissime emozioni ea sorpresa nella 23ªdel campionato diB, la competizione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di promozione, playoff e playout. Grande sorpresa nel primo match, nell’anticipo il Pisa ha vinto sul campo della corazzata Monza con il risultato di 0-2.tra Salernitana e Vicenza, alle 14 solo colpi esterni. Vittoria in rimonta del Lecce contro la Cremonese. Situazione sempre più delicata per il Pescara, tutto facile per il Venezia. Il Cittadella riscatta un momento veramente negativo, torna alla vittoria ma soprattutto scatta in, è pienamente in corsa per la promozione diretta inA. Il big match tra Spal e Empoli si è concluso sul risultato di 1-1. Colpo in trasferta del Frosinone, successi casalinghi di ...

Paroladeltifoso : Serie B e calcio estero, i risultati della serata: pareggiano Reggiana e Bayern - zazoomblog : I risultati di Serie A 22ª giornata: il Verona manda il Parma all’Inferno la classifica - #risultati #Serie… - Sportflash24 : #SerieA 2020-21/ Tutto sulla 22^ giornata (12-13-14-15 febbraio): vincono Inter (1^), Roma (3^), Napoli e Atalanta… - spaziocalcio : #SerieA, #Verona di rimonta sul #Parma: Barák decide al Bentegodi #VeronaParma #SerieA - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: #calcio #serieC Potrebbe essere la stagione giusta per il @PadovaCalcio, primo del girone. Buon gioco e risultati fanno ben… -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie

QUOTIDIANO.NET

Sicuramente però chi segue in tv lasi schiera totalmente dalla parte di Enrica che è la ...parte invece Livia viene vista come un'arrivista pronta a fare di tutto pur di ottenereche ...... VIA! Sta per accendersi la diretta di Verona Parma , ultimo match per la 22giornata diA: ... Altro genere di numeri sono per il Parma, club che registra grave crisi di. Con solo 13 ...Si giocherà nel week-end la 23^ giornata del campionato di Serie B. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Di seguito il programma delle gare e i risultati: ...Diretta Modena Matelica. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C ...