I risultati di Serie A | 22ª giornata | il Verona manda il Parma all’Inferno | la classifica

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Idella 22ªdel campionato diA, sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte e basse della. Nel primo match pareggio tra Bologna e Benevento, a reti inviolate la sfida salvezza tra Torino e Genoa. Il big match per le zone altissime tra Napoli e Juventus è stato deciso da un calcio di rigore di Insigne. Sorpresa Spezia, la squadra di Italiano ha superato il Milan. Tutto facile per la Roma contro l’Udinese, colpi di Atalanta e Sassuolo contro Cagliari e Crotone. Vittoria casalinga della Sampdoria con la Fiorentina. Nel big match l’Inter ha superato la Lazio con il risultato di 3-1. Nel match di lunedì ilsupera il, situazione sempre più difficile per la squadra di D’Aversa. Tutti ie come cambia la ...

spaziocalcio : #SerieA, #Verona di rimonta sul #Parma: Barák decide al Bentegodi #VeronaParma #SerieA - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: #calcio #serieC Potrebbe essere la stagione giusta per il @PadovaCalcio, primo del girone. Buon gioco e risultati fanno ben… - cammyvent007 : @CesareSacchetti Il database 'EudraVigilance' x la segnalazione delle reazioni avverse ai vaccini x covid-19 è stat… - clessidra965 : RT @NexusProClub: Risultati e classifiche @VPG_Italy aggiornate sul nostro sito. #ShareWithUs - clessidra965 : RT @NexusProClub: Risultati e classifiche aggiornate @FVPA_net sul nostro sito. #ShareWithUs -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie

QUOTIDIANO.NET

Sicuramente però chi segue in tv lasi schiera totalmente dalla parte di Enrica che è la ...parte invece Livia viene vista come un'arrivista pronta a fare di tutto pur di ottenereche ...... VIA! Sta per accendersi la diretta di Verona Parma , ultimo match per la 22giornata diA: ... Altro genere di numeri sono per il Parma, club che registra grave crisi di. Con solo 13 ...Si gioca nel weekend la 22^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare. CLICCA QUI per vedere la classifica.Lunedì ore 20.45Verona-Parma 2-1: 13' aut. Grassi, 62' Barak ...Diretta Cosenza Reggina. Streaming video e tv del match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B ...