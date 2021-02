I leader della Lega e del PD si sono incontrati alla Camera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Salvini e Zingaretti si sono incontrati alla Camera in un meeting durato mezz’ora. Sul tavolo il blocco dei licenziamenti. Governo, Salvini incontra Zingaretti: “Abbiamo parlato di lavoro” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Salvini e Zingaretti siin un meeting durato mezz’ora. Sul tavolo il blocco dei licenziamenti. Governo, Salvini incontra Zingaretti: “Abbiamo parlato di lavoro” su Notizie.it.

LegaSalvini : ??RICCIARDI: 'SUBITO UN LOCKDOWN TOTALE'. SALVINI AD AFFARI: 'NON SE NE PUÒ PIÙ' IL LEADER DELLA LEGA: 'DRAGHI RIPOR… - pedroelrey : Nell'ultimo 'Global Leader Approval Rating Tracker' di @MorningConsult - aggiornato all'11/2 - il tasso di approvaz… - HuffPostItalia : Erriquez è morto. Era il leader della Bandabardò - ve10ve : RT @M49liberorso: Magari Conte non potrà essere leader dei riformisti, ma lascerei che lo decidano appunto i riformisti e non gli alleati d… - HouseOfShira : RT @alessiadaniele8: Molti lo ricorderanno come il pazzo che a Lisbona ci regalò tanti meme, ma prima di tutto era un artista e un interpre… -

Ultime Notizie dalla rete : leader della Forza Italia, Tajani coordinatore ma 3 deputati lasciano

Di fatto, però, il partito resta nelle mani del suo fondatore leader e presidente, che già in ... con delega a coordinare, su indicazione del Cav, le strategie comuni agli altri partiti della ...

Governo, incontro tra Zingaretti e Salvini. Il leader leghista: 'Abbiamo parlato di lavoro e blocco dei licenziamenti'

durato circa mezz'ora l'incontro alla Camera tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini . A confermarlo ai microfoni de ilfattoquotidiano.it è il leader della Lega dopo qualche titubanza. 'Abbiamo parlato di lavoro, del blocco dei licenziamenti, prevenire è meglio che curare'. Sul tavolo ci sono le due proposte discordanti di sindacati che ...

Viaggio tra le vite e i traguardi dei più grandi leader della storia Il Sole 24 ORE ESET nomina Sabrina Curti Marketing Manager per l’Italia

ESET, leader globale nel mercato della cybersecurity, ha nominato Sabrina Curti nuovo Marketing Manager di ESET Italia. Curti riferirà direttamente al Country Manager, Fabio Buccigrossi e si occuperà ...

Salvini: ho incontrato Zingaretti, ho parlato di lavoro

Incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti: lo conferma il leader della Lega all'uscita della Camera. "Incontro tutti i segretari di maggioranza. Abbiamo parlato di lavoro, del blo ...

Di fatto, però, il partito resta nelle mani del suo fondatoree presidente, che già in ... con delega a coordinare, su indicazione del Cav, le strategie comuni agli altri partiti...durato circa mezz'ora l'incontro alla Camera tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini . A confermarlo ai microfoni de ilfattoquotidiano.it è ilLega dopo qualche titubanza. 'Abbiamo parlato di lavoro, del blocco dei licenziamenti, prevenire è meglio che curare'. Sul tavolo ci sono le due proposte discordanti di sindacati che ...ESET, leader globale nel mercato della cybersecurity, ha nominato Sabrina Curti nuovo Marketing Manager di ESET Italia. Curti riferirà direttamente al Country Manager, Fabio Buccigrossi e si occuperà ...Incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti: lo conferma il leader della Lega all'uscita della Camera. "Incontro tutti i segretari di maggioranza. Abbiamo parlato di lavoro, del blo ...