(Di lunedì 15 febbraio 2021) Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio deideldel, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per supportare il Capo Politico. • Nome e cognome• Regione• Qual è il tuo ruolo neldeldel MoVimento 5 Stelle? Facilitatore regionale alla formazione e il coinvolgimento. • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono professore di economia aziendale e assistant professor in corporate finance presso la Libera Università di Bolzano. • Perché hai deciso di impegnarti neldel? Per assicurare la crescita e il ...

il_Ghisa : I facilitatori regionali del Team del Futuro: Rudi Tranquillini – Trentino Alto Adige - citynowit : Gli attivisti si appellano a coordinatori locali e facilitatori: “Destra e sinistra rappresentano il peggio della c… - ZenatiDavide : Candidati contro il M5s alle Comunali, ma ancora autorizzati a votare su Rousseau. Giarrusso: “Attenzione a infiltr… - marino29b : RT @il_Ghisa: I facilitatori regionali del Team del Futuro: Sara Montrasio – Lombardia - il_Ghisa : I facilitatori regionali del Team del Futuro: Sara Montrasio – Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : facilitatori regionali

CityNow

Lo dimostra il fatto che isiano sono stati inseriti con 5 mesi di ritardo rispetto ... I titolari dei centriper l'impiego, infatti, non li volevano all'interno del proprio ...Da qui, l'appello a tutti gli attivisti, simpatizzanti e soprattutto ai coordinatori e, affinché riprendano al più presto i contatti e il dialogo già avviato con questo polo ...Napoli – “Trovo paradossale la candidatura di chi si è reso protagonista di ben due consiliature fallimentari, per abbandonare la guida di Napoli quando si trattò di correre alle elezioni regionali, l ...Insomma, il movimento non può minimamente pensare di associare il proprio simbolo ed i propri candidati a sostegno di Nicola Irto, appena scelto come futuro candidato alla presidenza regionale, dalla ...