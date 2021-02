I Croods 2 - Una nuova era torna in testa al box office USA

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alla dodicesima settimana di permanenza nel boxUSA, il cartoon I2 - Unaerain, seconda posizione per Judas and the Black Messiah che debutta con un incasso di due milioni. Nonostante l'importante uscita di Judas and the Black Messiah, a dominare il boxUSA post Super Bowl èmente I2 - Unaera, la pellicola animata presente in classifica da ben 12 settimane che, con altri due milioni di incasso, arriva a un totale di 48,3 milioni. Il film, sequel del fortunato I, del 2013,a raccontare unaavventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast ...

