I cani che fiutano il coronavirus potrebbero identificare i positivi meglio dei test Covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Lo suggeriscono i risultati dei test condotti su cani addestrati a riconoscere l'odore associato alla malattia: in due casi sono stati segnalate persone che avrebbero dovuto essere negative ma che, una settimana dopo il trial, sono state ricoverate in ospedale per Covid. Il fiuto canino è incredibile. Dagli esplosivi alle sostanze illegali finanche al cancro e diverse gravi malattie, i cani hanno la capacità di riconoscere con estrema accuratezza l'odore di un gran numero di molecole e segnalare la loro presenza in situazioni reali. Fin dai primi mesi della pandemia di Covid-19, diversi addestratori hanno indicato che potrebbero svolgere un ruolo di assoluto rilievo nel contrastare la diffusione del coronavirus, aiutando a ...

