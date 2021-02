I canali Tv in Italia nel 2020 - Ricerca Confindustria Radio Tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come abbiamo già avuto modo di parlarne in più occasioni, l’emergenza COVID-19 scoppiata nei primi mesi del 2020 e i lockdown più o meno stringenti che sono seguiti, hanno sferzato un duro colpo al mercato dei media e accelerato un processo di trasformazione dell’intero sistema che era già in atto.In un contesto così difficile e complesso, il comparto televisivo, pur mostrando un notevole aumento degli ascolti, ha... Leggi su digital-news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come abbiamo già avuto modo di parlarne in più occasioni, l’emergenza COVID-19 scoppiata nei primi mesi dele i lockdown più o meno stringenti che sono seguiti, hanno sferzato un duro colpo al mercato dei media e accelerato un processo di trasformazione dell’intero sistema che era già in atto.In un contesto così difficile e complesso, il comparto televisivo, pur mostrando un notevole aumento degli ascolti, ha...

n_nad1a : @from_suburbio @barbaralima75 Lei fuori di lì non lavorerà mai più nei canali Mediaset ( e qui in Italia sono tant… - antoniogenna : Telefilm News #780 – Serie e sit-com in onda in Italia sui canali free, pay e in streaming dal 15 al 21 febbraio 20… - pallu498 : RT @StorieASpicchi: Sarebbe realmente un servizio pubblico se oggi, alle 18:15, la Finale di Coppa Italia venisse trasmessa su Rai 1/2/3. S… - silvpassarelli : RT @StorieASpicchi: Sarebbe realmente un servizio pubblico se oggi, alle 18:15, la Finale di Coppa Italia venisse trasmessa su Rai 1/2/3. S… - Fleender_ : RT @StorieASpicchi: Sarebbe realmente un servizio pubblico se oggi, alle 18:15, la Finale di Coppa Italia venisse trasmessa su Rai 1/2/3. S… -