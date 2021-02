“Ho le idee chiare”, Rosalinda Cannavò ha già lasciato Giuliano ma deve solo dirlo ad alta voce – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò ha le idee chiare: lascerà il suo fidanzato Giuliano Condorelli. Deciderà di viversi la sua simpatia per Andrea Zenga? In veranda i due, seduti accanto si confrontano mentre si carezzano reciprocamente le mani. Rosalinda Cannavò ha le idee chiare su Giuliano: come andrà con Zenga? Il loro approccio adolescenziale segna l’inizio di una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha le: lascerà il suo fidanzatoCondorelli. Deciderà di viversi la sua simpatia per Andrea Zenga? In veranda i due, seduti accanto si confrontano mentre si carezzano reciprocamente le mani.ha lesu: come andrà con Zenga? Il loro approccio adolescenziale segna l’inizio di una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

matteosalvinimi : #Salvini: In questo governo di emergenza nazionale ci sono ovviamente molte idee diverse. Salute, scuola, lavoro do… - matteorenzi : Io e Salvini? Siamo avversari da anni, continueremo ad esserlo. Ma prima di parlare di miei accordi con Salvini, pe… - matteorenzi : Sui #vaccini altro che primule e il super-commissario a tutto, ora accelleriamo con efficienza e tecnologia. Draghi… - Martina95190659 : RT @AndreON57802640: Cts: 'Rafforzare le misure per limitare la diffusione delle varianti' - Politica - ANSA - Apri ,chiudi, poi riapri è a… - Siron52129476 : RT @AndreON57802640: Cts: 'Rafforzare le misure per limitare la diffusione delle varianti' - Politica - ANSA - Apri ,chiudi, poi riapri è a… -