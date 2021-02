Harry e Meghan | secondo figlio in arrivo per i duchi del Sussex | la foto per annunciare la gravidanza

rtl1025 : ?? Il Principe #Harry e sua moglie #Meghan, duca e duchessa del #Sussex, aspettano il loro secondo figlio. La notizi… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan aspettano un secondo figlio, c'è la conferma ufficiale #ANSA - TgLa7 : ??Harry e Meghan aspettano un secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia citato dalla @BBCWorld - prinxesschia : @Ilamaiunagioia Ma infatti la gente ha detto così perché ha fatto il collegamento con Diana che annuncio di essere… - LiberoReporter : Harry e Meghan: in arrivo il secondo bebè -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

aspettano un fratellino o una sorellina per il piccolo Archie, il loro primogenito nato due anni fa. La coppia ha scelto di rendere nota la nuova gravidanza attraverso un canale ...Marke incinta: la foto cone il pancione Un portavoce della coppia ha detto di essere 'felicissimo' per la notizia. La coppia ha condiviso una foto in bianco e nero di se stessi sotto un ...Harry e Meghan aspettano il loro secondo figlio, e daranno un fratellino o una sorellina al primogenito Archie. È la notizia che si è imposta sulle copertine dei tabloid di mezzo mondo e che è arrivat ...È ufficiale: Meghan Markle è di nuovo incinta. È in arrivo il secondo figlio per il principe Harry. La reazione della Regina Elisabetta ...