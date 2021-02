Halo Infinite sarà pieno di novità, compresa 'un'arma mai vista prima' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ovviamente le armi che i giocatori hanno a disposizione è la cosa più importante in ogni shooter in prima persona per molteplici ragioni. Halo ha costruito un arsenale di armi piuttosto considerevole e vario nel corso dei numerosi capitoli, e con l'imminente Halo Infinite gli sviluppatori lo amplieranno ulteriormente. Mentre possiamo, ovviamente, aspettarci il ritorno di diverse armi più vecchie e probabilmente l'aggiunta di nuove varianti di alcune di esse, Halo Infinite avrà anche almeno un'arma completamente nuova che non è mai stata vista prima in nessun capitolo. Lo stesso è stato confermato dagli sviluppatori nel loro recente video #Ask343 di Halo Infinite, che potete visionare nella sua ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ovviamente le armi che i giocatori hanno a disposizione è la cosa più importante in ogni shooter inpersona per molteplici ragioni.ha costruito un arsenale di armi piuttosto considerevole e vario nel corso dei numerosi capitoli, e con l'imminentegli sviluppatori lo amplieranno ulteriormente. Mentre possiamo, ovviamente, aspettarci il ritorno di diverse armi più vecchie e probabilmente l'aggiunta di nuove varianti di alcune di esse,avrà anche almeno un'completamente nuova che non è mai statain nessun capitolo. Lo stesso è stato confermato dagli sviluppatori nel loro recente video #Ask343 di, che potete visionare nella sua ...

Eurogamer_it : Tra le varie armi di #HaloInfinite i fan possono aspettarsi anche qualcosa di completamente nuovo. - Nextplayer_it : Halo Infinite presenterà 'un'arma mai vista prima'. - infoitscienza : Halo Wars 3 non è attualmente nei piani di 343 Industries | il team è concentrato su Halo Infinite - infoitscienza : Halo Wars 3? Per ora è no | Halo Infinite è il focus assoluto di 343 Industries - infoitscienza : Halo Infinite: 343 Industries svela interessanti novità su veicoli e gunplay -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite in un nuovo video che svela informazioni su armi, veicoli e molto altro

I fan di Halo hanno recentemente ricevuto molte notizie su Halo Infinite . Come parte di una nuova serie di video Ask 343 , il lead sandbox designer Quinn DelHoyo ha condiviso molte informazioni e dettagli sul gioco Halo di nuova generazione. Nel video, ...

Halo: nuovo progetto sulla serie in arrivo?

Tutti sappiamo che Halo Infinite sarà la prossima entry dell'esclusiva Microsoft , il quale sembrerebbe previsto per la stagione autunnale di quest'anno . Non c'è alcun dubbio che moltissimi fan non aspettino altro che ...

Halo Infinite: perché sarà un successo, e come può puntare al GOTY Spaziogames.it Halo Infinite sarà pieno di novità, compresa 'un'arma mai vista prima'

343 Industries promette sorprese ai fan. Ovviamente le armi che i giocatori hanno a disposizione è la cosa più importante in ogni shooter in prima persona per molteplici ragioni. Halo ha costruito un ...

Halo Infinite: 343 Industries svela interessanti novità su veicoli e gunplay

Questo è un grande cambiamento rispetto alle solite meccaniche dei veicoli di Halo, e sembra che renderà le interazioni di gioco molto più interessanti. In una recente intervista, Quinn DelHoyo del te ...

I fan dihanno recentemente ricevuto molte notizie su. Come parte di una nuova serie di video Ask 343 , il lead sandbox designer Quinn DelHoyo ha condiviso molte informazioni e dettagli sul giocodi nuova generazione. Nel video, ...Tutti sappiamo chesarà la prossima entry dell'esclusiva Microsoft , il quale sembrerebbe previsto per la stagione autunnale di quest'anno . Non c'è alcun dubbio che moltissimi fan non aspettino altro che ...343 Industries promette sorprese ai fan. Ovviamente le armi che i giocatori hanno a disposizione è la cosa più importante in ogni shooter in prima persona per molteplici ragioni. Halo ha costruito un ...Questo è un grande cambiamento rispetto alle solite meccaniche dei veicoli di Halo, e sembra che renderà le interazioni di gioco molto più interessanti. In una recente intervista, Quinn DelHoyo del te ...