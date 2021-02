“Ha restituito l’anello” Poi quel gesto drastico sotto gli occhi di tutti | “Cosa sta succedendo tra Arisa e il fidanzato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Con Sanremo alle porte la tensione per i partecipanti inizia a farsi sentire. Tra due settimane sul palco di un teatro Ariston insolitamente senza pubblico per via dell’emergenza Covid, i cantanti proveranno quanto valgono i loro sogni, le loro speranze, il loro talento. Ma soprattutto formeranno un ideale coro che siamo certi saprà rincuorare gli italiani con messaggi forti e positivi. Messaggi che, pseudonimo di Rosalba Pippa, ha sempre lanciato con i suoi testi che raccontano in modo originale e spesso sorprendente la vita dii giorni, fatta di scontri, “lividi e brividi” come canta nella prorompente “Controvento”. E adesso, forse, quei lividi, Rosalba se li sente addosso per via di un periodo non proprio semplicissimo nella sua vita sentimentale.ha comunicato, proprioNatale, il suo ...