“Ha detto sì”: fiori d’arancio dopo UeD. La proposta di matrimonio nel giorno degli innamorati (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia dei fiori d’arancio era nell’aria, ma ora c’è la conferma. E l’anello. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si sposa: “Lei ha detto sì”, scrive nella didascalia del post che mostra il fatidico momento della proposta di nozze, rigorosamente in ginocchio, davanti al mare. L’annuncio a sorpresa era arrivato qualche settimana fa, durante un’intervista in diretta Instagram per Fralof, dove i due futuri sposini hanno rivelato essere vicini al matrimonio e di aver preso questa decisione dopo aver capito di non riuscire più a star separati. Lui, che era molto emozionato, ha anche svelato la data: “Abbiamo fissato anche la data, il 28 giugno, perché il 28 giugno ci siamo conosciuti e il 28 giugno ci vogliamo sposare”, le parole dell’ex cavaliere. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia deiera nell’aria, ma ora c’è la conferma. E l’anello. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si sposa: “Lei hasì”, scrive nella didascalia del post che mostra il fatidico momento delladi nozze, rigorosamente in ginocchio, davanti al mare. L’annuncio a sorpresa era arrivato qualche settimana fa, durante un’intervista in diretta Instagram per Fralof, dove i due futuri sposini hanno rivelato essere vicini ale di aver preso questa decisioneaver capito di non riuscire più a star separati. Lui, che era molto emozionato, ha anche svelato la data: “Abbiamo fissato anche la data, il 28 giugno, perché il 28 giugno ci siamo conosciuti e il 28 giugno ci vogliamo sposare”, le parole dell’ex cavaliere. (Continuala ...

