"Guarda caso proprio adesso…". Bomba su Rosalinda dopo quello che è successo con Andrea Zenga al GF Vip (Di lunedì 15 febbraio 2021) La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò tiene banco sia all'interno della casa del Grande Fratello Vip che all'esterno. Infatti nelle ultime ore i concorrenti non fanno altro che parlare di quello che sta succedendo tra i due vipponi che pian piano si sono avvicinati e si sono dati un bacio. Ormai non si nascondono più. Tra le prime ad esprimersi Dayane Mello che ha spiegato tutte le sue perplessità parlando con Samantha De Grenet. "Deve essere consapevole che alle sue scelte seguono delle conseguenze, non solo vivere il momento" ha dichiarato la Mello parlando della situazione sentimentale della Cannavò "Si parla di una relazione di dieci anni, di una persona che l'ha supportata sempre, che ha dimostrato il suo amore. Sì è un percorso dove si può vivere intensamente il presente ma si può anche fare un passo ...

