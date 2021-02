Grezzo | lo studio di Zelda Link' s Awakening Remake al lavoro su un nuovo progetto ' medievale' e ' stiloso'

(Di lunedì 15 febbraio 2021), lodi sviluppo giapponese noto per giochi come ilper Switch di The Legend of'se le versioni 3DS di The Legend of: Ocarina of Time e Majora's Mask, sta assumendo personale per un" e "". Come rilevato da Nintendo Everything e verificato da IGN Japan, al momento ci sono tre posizioni aperte - un programmatore e due designer - e sembra chestia cercando di sviluppare un gioco che non sarà necessariamente fotorealistico, ma che punta ad essere "". Oltre ai giochimenzionati in precedenza,ha lavorato anche a The Legend of ...

