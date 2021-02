Green Book, Viggo Mortensen: "È un film che resisterà alla prova del tempo" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Viggo Mortensen torna a parlare di Green Book e delle polemiche che lo hanno accompagnato anche durante la sua corsa all'Oscar, da cui ne uscì vincitore come Miglior film. A due anni di distanza dalla sua vittoria agli Oscar, si torna a parlare di Green Book e della polemica che ha accompagnato il film con protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali durante quel periodo. Due anni fa infatti, la pellicola diretta da Peter Farrelly e ispirata a fatti realmente accaduti fu pesantemente criticata ed etichettata come una "storia della redenzione di un bigotto", come ricorda anche IndieWire. Inoltre la famiglia di una delle figure principali, il Dr. Donald Shirley interpretato da Ali, ebbe da ridire sulla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021)torna a parlare die delle polemiche che lo hanno accompagnato anche durante la sua corsa all'Oscar, da cui ne uscì vincitore come Miglior. A due anni di distanza dsua vittoria agli Oscar, si torna a parlare die della polemica che ha accompagnato ilcon protagonistie Mahershala Ali durante quel periodo. Due anni fa infatti, la pellicola diretta da Peter Farrelly e ispirata a fatti realmente accaduti fu pesantemente criticata ed etichettata come una "storia della redenzione di un bigotto", come ricorda anche IndieWire. Inoltre la famiglia di una delle figure principali, il Dr. Donald Shirley interpretato da Ali, ebbe da ridire sulla ...

Green Book: Viggo Mortensen e Mahershala Ali in un'immagine tratta dal ...

