Grande Fratello vip: Rosalinda in crisi per il fidanzato dopo l'avvicinamento a Andrea Zenga (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Grande Fratello vip si tinge sempre più delle note rosa del gossip. Nelle scorse ore Andrea Zenga ha aperto il proprio cuore a Rosalinda Cannavò e sembra che tra i due sia persino scoccato un piccolo bacio. L'attrice, del resto, sa che fuori l'aspetta il fidanzato Giuliano Condorelli, e se anche la loro relazione ha subito una durissima battuta di arresto, resta il fatto che prima di iniziare nuove storie ci sia da risolvere quella vecchia. Grande Fratello vip: Rosalinda Cannavò e i suoi dubbi Stefania Orlando diventa in questa sede confidente di Rosalinda che deve affrontare la situazione, soprattutto ora che il Gf vip è agli sgoccioli. Stasera, poi, andrà in onda la puntata con Alfonso Signorini e l'attrice ...

