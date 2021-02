Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è decisa: ecco cosa farà con Andrea Zenga e Giuliano, il suo fidanzato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip una delle storyline più interessanti è quella con al centro Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, ed Andrea Zenga. I due si stanno conoscendo (e piacendo) sempre più ed apprezzano particolarmente la compagnia l’uno dell’altra, come testimoniato dalle numerose effusioni e tenerezze che reciprocamente si scambiano. Fin qui, nulla di eclatante, se non fosse che Adua Del Vesco fuori dalla casa ha un fidanzato, Giuliano Condorelli, che l’aspetta; a onor del vero, tuttavia, il rapporto decennale che li lega ha mostrato diverse e ripetute incrinature nell’ultimo periodo, specie da quando Adua ha intrapreso un importante percorso di autoconsapevolezza all’interno del Grande Fratello ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021) AlVip una delle storyline più interessanti è quella con al centro Adua Del Vesco, al secolo, ed. I due si stanno conoscendo (e piacendo) sempre più ed apprezzano particolarmente la compagnia l’uno dell’altra, come testimoniato dalle numerose effusioni e tenerezze che reciprocamente si scambiano. Fin qui, nulla di eclatante, se non fosse che Adua Del Vesco fuori dalla casa ha unCondorelli, che l’aspetta; a onor del vero, tuttavia, il rapporto decennale che li lega ha mostrato diverse e ripetute incrinature nell’ultimo periodo, specie da quando Adua ha intrapreso un importante percorso di autoconsapevolezza all’interno del...

