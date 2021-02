Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 15 febbraio: concorrenti, ultime news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, le anticipazioni puntata del 15 febbraio 2021: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 40esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 15 febbraio 2021? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Secondo le anticipazioni, durante la puntata di oggi vedremo la proclamazione del terzo finalista ufficiale ma ci sarà spazio anche ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021)Vip, ledel 152021:Questa sera, lunedì 152021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 40esimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 152021? Di seguito tutte lenel dettaglio.Secondo le, durante ladivedremo la proclamazione del terzo finalista ufficiale ma ci sarà spazio anche ...

