Grande Fratello Vip, effusioni tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, sta nascendo una nuova coppia? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella notte, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono scambiati tenere effusioni. Sta nascendo una nuova coppia nella Casa del “Grande Fratello Vip”? Cupido potrebbe avere scoccato la sua freccia ieri, giorno di San Valentino, nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, infatti, si sono scambiati tenere effusioni nella stanza arancione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella notte,si sono scambiati tenere. Staunanella Casa del “Vip”? Cupido potrebbe avere scoccato la sua freccia ieri, giorno di San Valentino, nella Casa del “Vip”., infatti, si sono scambiati tenerenella stanza arancione L'articolo NewNotizie.it.

AlbertoBagnai : @giulianol @JackFra9 @borghi_claudio Gentilissimo: mi spiace per lei, ma è finita l’era Casalino, il Governo del Gr… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - bostonyou2 : RT @loujshuvg: non smettete di votare, tommaso è il grande fratello e renderlo finalista è il minimo che possiamo fare, forza e coraggio c… - angrybithc : RT @LaCapaRouja: Ogni giorno tirate fuori un nuovo hashtag sul grande fratello ed io non riesco a starvi dietro per silenziarvi tutto non v… - bIxckstxirs : RT @loujshuvg: non smettete di votare, tommaso è il grande fratello e renderlo finalista è il minimo che possiamo fare, forza e coraggio c… -