Grande Fratello Vip, Dayane Mello nella bufera: spettatori in rivolta, è di nuovo "mistero" sul televoto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si continua a chiacchierare parecchio sul conto della modella brasiliana Dayane Mello, la concorrente del Grande Fratello Vip ad essersi aggiudicata per prima un posto in finale non senza rumors che avrebbero "giustificato" il suo premio appellandosi all'ipotesi di un televoto falsato, armeggiato pesantemente dal Brasile dove la Mello è seguitissima e particolarmente sostenuta. Dopo la terribile perdita del Fratello Lucas, morto in un incidente stradale a soli 27 anni, un lutto che ha segnato l'umore dell'intero reality, la Mello sembra essere in ripresa e dopo appena qualche settimana torna a far parlare di sé per quello che secondo molti utenti è stato giudicato essere un comportamento "discutibile". Il web torna a dividersi sulla modella: cosa ...

