Grande Fratello VIP | chi è il terzo finalista | la scelta tra Tommaso | Rosalinda ed Andrea Zelletta

(Di lunedì 15 febbraio 2021) GF VIP, chi è il: il pubblico da casa ha scelto chi traZorzi,Cannavò evola direttamente in finale, in programma il 1 marzo! IlVIP va in onda questa sera con il primo appuntamento settimanale. Il reality quest’anno ha regalato novità, sorprese e colpi di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - Pinella1949 : Casalino ,puoi tornare a fare il grande fratello ,che sei Bravo xché è quello che ti riesce meglio! - federicaborrom : RT @lelalel27338529: @GrandeFratello anche le testate giornalistiche di un certo livello vi prendono per buffoni.... ricordatelo stasera qu… - JaponicaIrai : @La_manina__ Minchia un altro punto di riferimento della sinistra. IL PD riparta dal Grande Fratello!! ???????? - Giolla_Giolla : RT @prontodayane: la mia vittoria del grande fratello sarà quando torna stefania a casa - dayane mello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sky Tg24

L'ultima puntata delVip ha creato in Tommaso Zorzi delle nuove consapevolezze anche in merito al suo rapporto con Giulia Salemi . L'influencer ha sempre ammesso di non considerare la giovane una sua vera ...Nel corso della passata puntata delVip , Samantha De Grenet è rimasta letteralmente a bocca aperta in seguito al responso del televoto. Un esito per nulla scontato e che l'ha vista fino alla fine scontrarsi con Andrea ...Giulia Salemi è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2020. Dura lite con Tommaso Zorzi: "sei perfido" ...Antonella Elia prima del GF Vip di stasera racconta: “Non ho avuto il coraggio di tuffarmi” Stasera nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da ...