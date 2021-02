Grande Fratello Vip 5 le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 anticipazioni della puntata di lunedì 15 febbraio 2021 su Canale 5, il terzo finalista, il confronto con Maria Teresa Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 edizione 2020 iniziata lo scorso settembre e ancora in corso con la finale prevista il 1 marzo 2021. Nella puntata di stasera lunedì 15 febbraio scopriremo il terzo finalista (qui i nominati), nessuna eliminazione prevista quindi. Nelle ultime ore c’è stato un forte avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda, sta nascendo un amore? Dopo la clamorosa eliminazione di venerdì, Alfonso Signorini avrà in studio Maria Teresa Ruta pronta a confrontarsi con i suoi ex compagni. Tanta carne al ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 15 febbraio 2021)Vip 5di152021 su Canale 5, il terzo finalista, il confronto con Maria Teresa Nuovo appuntamento con ilVip 5 edizione 2020 iniziata lo scorso settembre e ancora in corso con la finale prevista il 1 marzo 2021. Nelladi15scopriremo il terzo finalista (qui i nominati), nessuna eliminazione prevista quindi. Nelle ultime ore c’è stato un forte avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda, sta nascendo un amore? Dopo la clamorosa eliminazione di venerdì, Alfonso Signorini avrà in studio Maria Teresa Ruta pronta a confrontarsi con i suoi ex compagni. Tanta carne al ...

