Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta ha ricevuto dei bigliettini segreti in casa? Arriva una segnalazione

Accuse fortissime ad Andrea Zelletta e in maniera indiretta anche al Grande Fratello Vip 5. L'ex tronista di Uomini e donne viene tirato in causa da Amedeo Venza. Quest'ultimo è convinto che il gieffino abbia ricevuto dei bigliettini con delle dritte sul comportamento da tenere all'interno della casa, proprio attraverso le sue scarpe. Una questione già sorta qualche tempo fa nel reality di Canale 5, alla quale non è stato dato peso. Ma ora che cosa accadrà? Ci saranno delle indagini del GF in merito?

Andrea Zelletta riceve istruzioni al GF Vip 5? L'ex tronista Andrea Zelletta sta per finire nell'occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram dall'ex corteggiatore della ...

