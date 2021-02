Grande Fratello VIP 2020: anticipazioni e favoriti. Chi vincerà? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è più tempo per strategie e furbate, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti del Grande Fratello Vip 20. Il reality show per eccellenza, in onda oggi 15 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con un bagaglio di ascolti soddisfacente, segno dell’apprezzamento del pubblico, ormai curioso di seguire il percorso televisivo intrapreso dai concorrenti. Il lunedì, quindi, si apre all’insegna del buonumore, divertimento e spensieratezza ma ancora per poco, il programma infatti volge al termine e gli agguerriti inquilini della casa si preparano a scoprire chi, tra loro, è riuscito a conquistare davvero il cuore degli spettatori. Ma vediamo insieme quali avventure attendono le very important people del Grande Fratello! Si avvicina sempre ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è più tempo per strategie e furbate, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti delVip 20. Il reality show per eccellenza, in onda oggi 15 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con un bagaglio di ascolti soddisfacente, segno dell’apprezzamento del pubblico, ormai curioso di seguire il percorso televisivo intrapreso dai concorrenti. Il lunedì, quindi, si apre all’insegna del buonumore, divertimento e spensieratezza ma ancora per poco, il programma infatti volge al termine e gli agguerriti inquilini della casa si preparano a scoprire chi, tra loro, è riuscito a conquistare davvero il cuore degli spettatori. Ma vediamo insieme quali avventure attendono le very important people del! Si avvicina sempre ...

AlbertoBagnai : @giulianol @JackFra9 @borghi_claudio Gentilissimo: mi spiace per lei, ma è finita l’era Casalino, il Governo del Gr… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - carmen165950910 : RT @kekkabarrese: Ed e qui che finisce quest’edizione del grande fratello!?? #MariaTeresaRuta #GrandeFratelloVip - ilaariap : RT @LaCapaRouja: Ogni giorno tirate fuori un nuovo hashtag sul grande fratello ed io non riesco a starvi dietro per silenziarvi tutto non v… -