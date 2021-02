Granada-Napoli in tv in chiaro: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Granada e Napoli si affrontano nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. I partenopei vanno in Spagna per una trasferta che li vede favoriti, ma che non possono prendere sottogamba. La banda di Gattuso vuole sfruttare l’entusiasmo guadagnato con la vittoria nel match contro la Juventus che potrebbe fare da traino nelle prossime uscite. Giovedì 18 febbraio alle ore 21.00 prenderà il via il match che sarà trasmesso in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno (streaming Sky Go). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021)si affrontano nell’andata dei sedicesimi di finale dell’. I partenopei vanno in Spagna per una trasferta che li vede favoriti, ma che non possono prendere sottogamba. La banda di Gattuso vuole sfruttare l’entusiasmo guadagnato con la vittoria nel match contro la Juventus che potrebbe fare da traino nelle prossime uscite. Giovedì 18 febbraio alle ore 21.00 prenderà il via il match che sarà trasmesso insu TV8 e su Sky Sport Uno (Sky Go). SportFace.

