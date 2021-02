Granada-Napoli, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna questa settimana lo spettacolo dell’Europa League di calcio 2021, che questo giovedì vedrà disputarsi le sfide di andata dei sedicesimi di finale, tra cui quella del Napoli di Gennaro Gattuso, opposto questa volta agli spagnoli del Granada, in trasferta. La sfida si svolgerà dunque giovedì, 18 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 21, presso il Nuevo Estadio de Los Cármenes, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 253, mentre non mancherà inoltre la trasmissione streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Questa partita sarà visibile però anche in chiaro, su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. programma Granada-Napoli Europa League calcio 2021 Giovedì 18 febbraio ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna questa settimana lo spettacolo dell’di calcio 2021, che questo giovedì vedrà disputarsi le sfide di andata dei sedicesimi di finale, tra cui quella deldi Gennaro Gattuso, opposto questa volta agli spagnoli del, in trasferta. La sfida si svolgerà dunque giovedì, 18 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 21, presso il Nuevo Estadio de Los Cármenes, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 253, mentre non mancherà inoltre la trasmissione streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Questa partita sarà visibile però anche in chiaro, su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.calcio 2021 Giovedì 18 febbraio ...

sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - eantoniopolonia : @mick_napoli_ @EmanueleFire sì concordo, penso che contro il Granada farà al massimo 10 minuti per non perdere il r… - mick_napoli_ : @eantoniopolonia @EmanueleFire Ricordiamo l'osimhen di inizio anno al 100%,ha cominciato benissimo purtroppo poi è… - Enzovit : Granada, Martinez preoccupato: “Non so come faremo contro il Napoli!” - erox85 : @juanito1897 Il recupero, se il Napoli va fuori col granada, lo piazzano tra il 14 e il 21 marzo... Altrimenti si r… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli Napoli, Insigne e Meret salvano la panchina di Gattuso

Il punto su cui Gattuso fa leva in fondo dal suo arrivo a Napoli è la forza del gruppo: un gruppo ... La reazione è arrivata ed è sicuramente il miglior viatico al primo round contro il Granada che ...

Granada, buone notizie in vista del Napoli: recuperato Gonalons

Ultime notizie calcio Napoli - Giovedì andrà di scena il primo atto della doppia sfida tra il Napoli ed il Granada valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. In tal senso arrivano buone notizie per gli spagnoli, che in mezzo al campo recuperano Maxime Gonalons, ex calciatore della ...

Granada-Napoli, dove vederla in tv e streaming: partita in chiaro gratis! Si gioca giovedì alle 21 CalcioNapoli24 Granada-Napoli, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Torna questa settimana lo spettacolo dell'Europa League di calcio 2021, che questo giovedì vedrà disputarsi le sfide di andata dei sedicesimi di finale, tra cui quella del Napoli di Gennaro Gattuso, o ...

Granada, recuperano Gonalons e Herrera in vista del match contro il Napoli

Dopo la sconfitta casalinga subita ai danni della capolista Atletico Madrid arrivano buone notizie in casa Granada. La squadra andalusa recupera due ...

Il punto su cui Gattuso fa leva in fondo dal suo arrivo aè la forza del gruppo: un gruppo ... La reazione è arrivata ed è sicuramente il miglior viatico al primo round contro ilche ...Ultime notizie calcio- Giovedì andrà di scena il primo atto della doppia sfida tra iled ilvalevole per i sedicesimi di finale di Europa League. In tal senso arrivano buone notizie per gli spagnoli, che in mezzo al campo recuperano Maxime Gonalons, ex calciatore della ...Torna questa settimana lo spettacolo dell'Europa League di calcio 2021, che questo giovedì vedrà disputarsi le sfide di andata dei sedicesimi di finale, tra cui quella del Napoli di Gennaro Gattuso, o ...Dopo la sconfitta casalinga subita ai danni della capolista Atletico Madrid arrivano buone notizie in casa Granada. La squadra andalusa recupera due ...