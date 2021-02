Gran Canaria accoglie i Challenger MEF Tennis Events: “Vogliamo che diventino tappe fisse” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutto pronto per l’inizio del Gran Canaria Challenger 1. Domenica 21 febbraio inizieranno le qualificazioni del primo di due tornei consecutivi organizzati da MEF Tennis Events presso El Cortijo Club de Campo, splendido centro sportivo situato nella città di Telde, in provincia di Las Palmas de Gran Canaria. Talenti del calibro di Attila Balazs (top 100 ATP), Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Carlos Taberner e Nicola Kuhn scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i due titoli in palio in quindici giorni di Grande Tennis, ma dovranno fare attenzione a giocatori d’esperienza che hanno preso parte per numerose stagioni ai tornei più importanti del mondo come Guillermo Garcia-Lopez, Tommy Robredo e Paolo Lorenzi. ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutto pronto per l’inizio del1. Domenica 21 febbraio inizieranno le qualificazioni del primo di due tornei consecutivi organizzati da MEFpresso El Cortijo Club de Campo, splendido centro sportivo situato nella città di Telde, in provincia di Las Palmas de. Talenti del calibro di Attila Balazs (top 100 ATP), Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Carlos Taberner e Nicola Kuhn scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i due titoli in palio in quindici giorni dide, ma dovranno fare attenzione a giocatori d’esperienza che hanno preso parte per numerose stagioni ai tornei più importanti del mondo come Guillermo Garcia-Lopez, Tommy Robredo e Paolo Lorenzi. ...

