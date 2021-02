Gran Bretagna, oltre 15 milioni di persone vaccinate: Johnson entusiasta (Di lunedì 15 febbraio 2021) In Gran Bretagna sono state vaccinate oltre 15 milioni di persone ed il premier Boris Johnson esulta per il record raggiunto La Gran Bretagna ha superato i 15 milioni di persone vaccinate ed il premier Boris Johnson può esultare. Il Regno Unito ora può vantare il record in Europa nella fornitura della prima dose di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Insono state15died il premier Borisesulta per il record raggiunto Laha superato i 15died il premier Borispuò esultare. Il Regno Unito ora può vantare il record in Europa nella fornitura della prima dose di L'articolo proviene da Inews.it.

mi_son_rotto : RT @attivitasolare: 41 RECORD DI FREDDO STABILITI IN ALBERTA, MENTRE LA GRAN BRETAGNA SOFFRE I -22,9 ° C (-9,2 ° F) #alberta #Canada https:… - RobertoSignore7 : RT @PierluigiBattis: In Israele stanno al 70 per cento di vaccinati. Eh, ma sono così pochi. Gli Stati Uniti stanno a oltre 50 milioni. Eh,… - corso_tommaso : Smetteremo mai di essere il paese di “andrà tutto bene” e dei romantici illusi? Incominceremo mai ad agire con mi… - SandraSonnino : RT @PierluigiBattis: In Israele stanno al 70 per cento di vaccinati. Eh, ma sono così pochi. Gli Stati Uniti stanno a oltre 50 milioni. Eh,… - LizNYC66 : RT @Corriere: Vaccinate 15 milioni di persone in 69 giorni: Londra vede la fine del tunnel della pandemia -