Gran Bretagna, aprono gli hotel per la quarantena dei viaggiatori: ecco come funziona (Di lunedì 15 febbraio 2021) From today, anyone entering England from a red list country will need to quarantine in a hotel for 10 days. We've gone behind the scenes to see what passengers can expect. Watch - Department of ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) From today, anyone entering England from a red list country will need to quarantine in afor 10 days. We've gone behind the scenes to see what passengers can expect. Watch - Department of ...

BETO40358322 : RT @attivitasolare: 41 RECORD DI FREDDO STABILITI IN ALBERTA, MENTRE LA GRAN BRETAGNA SOFFRE I -22,9 ° C (-9,2 ° F) #alberta #Canada https:… - rob_milano : RT @attivitasolare: 41 RECORD DI FREDDO STABILITI IN ALBERTA, MENTRE LA GRAN BRETAGNA SOFFRE I -22,9 ° C (-9,2 ° F) #alberta #Canada https:… - msargentini : RT @PierluigiBattis: In Israele stanno al 70 per cento di vaccinati. Eh, ma sono così pochi. Gli Stati Uniti stanno a oltre 50 milioni. Eh,… - aldoceccarelli : RT @PierluigiBattis: In Gran Bretagna 16 milioni di dosi somministrate, 23 per cento. Italia 3 milioni, 4,9 per cento. Trova la differenza - pecorecheurlano : RT @PierluigiBattis: In Israele stanno al 70 per cento di vaccinati. Eh, ma sono così pochi. Gli Stati Uniti stanno a oltre 50 milioni. Eh,… -