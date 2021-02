Governo | Baldino M5S | ‘Brunetta si aggiorni ed eviti retorica fannulloni’**

Leggi su ildenaro

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Non vorremmo che, qualcuno, abbia voglia tornare indietro di 20 anni, invece che di andare avanti. Brunetta sie la smetta con ladei fannulloni. Dire, infatti, che coloro che sono in smart working non lavorano, oltre che non veritiero è anche offensivo. Il neo ministro Brunetta dovrebbe pesare le parole e ascoltare il consiglio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla sobrietà nella comunicazione". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria.