Governo ultime notizie: voto di fiducia, ecco i giorni decisivi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Governo ultime notizie: ora che ha giurato, l’esecutivo guidato da Mario Draghi entra in carica per il disbrigo degli affari correnti. Per cominciare a operare nella pienezza dei suoi poteri, come tutti gli altri, deve prima sottoporsi (e superare) l’esame della fiducia. Quando sono previste le votazioni alla Camera e al Senato? Governo ultime notizie: in settimana fiducia a Draghi Governo ultime notizie: l’esecutivo Draghi, dopo il giuramento, è entrato in carica per l’ordinaria amministrazione. Come ogni altro esecutivo, entro 10 giorni dalla firma del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, dovrà ottenere la fiducia del Parlamento. In ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 febbraio 2021): ora che ha giurato, l’esecutivo guidato da Mario Draghi entra in carica per il disbrigo degli affari correnti. Per cominciare a operare nella pienezza dei suoi poteri, come tutti gli altri, deve prima sottoporsi (e superare) l’esame della. Quando sono previste le votazioni alla Camera e al Senato?: in settimanaa Draghi: l’esecutivo Draghi, dopo il giuramento, è entrato in carica per l’ordinaria amministrazione. Come ogni altro esecutivo, entro 10dalla firma del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, dovrà ottenere ladel Parlamento. In ...

fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fanpage : 'Un governo che sembra Jurassic Park', parole durissime di Nicola Morra #giuramento #GovernoDraghi - Linkiesta : In #Ungheria un tribunale ha chiuso #KlubRádió, una delle ultime emittenti indipendenti. In #Polonia si discute una… - GFucci58 : RT @fanpage: 'Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo'. https://t.… - _bubec : @5dancingis @CurrentiCalamo_ @CarloCalenda @MauriDema @WRicciardi Che non servano a un cazzo non v’è più alcun dubb… -