Governo | ‘no’ Fdi a fiducia Draghi | Direzione approva all’unanimità proposta Meloni

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Fratelli d'Italia voterà no alla fiducia al Governo Draghi. E' quanto ha deliberato all'unanimità la Direzione nazionale del partito, riunita in videoconferenza, approvando la relazione del presidente Giorgia Meloni che aveva proposto di esprimersi, mercoledì al Senato e giovedì alla Camera, contro alla fiducia al nuovo esecutivo.

