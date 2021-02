Governo: Morra, 'voto Rousseau non vincolante, Grillo aveva posto veto anche su Lega' (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it.

petergomezblog : Morra (M5S): “Governo Draghi è Jurassic Park. In maggioranza c’è un partito nato anche grazie a uomini che avevano… - fanpage : 'Un governo che sembra Jurassic Park', parole durissime di Nicola Morra #giuramento #GovernoDraghi - lorepregliasco : Anche Morra dice che non può avere fiducia in questo governo. I malumori nei 5 Stelle sono significativi. - Canio44536762 : RT @candura_alice: Questo governo fa indubbiamente schifo. Ha ragione #Morra a definirlo un ' giurassic park ' ma, dobbiamo fidarci dei rap… - TV7Benevento : Governo: Morra, 'voto Rousseau non vincolante, Grillo aveva posto veto anche su Lega'... -